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'nün 'deki yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 gözaltı kararı

FETÖ'nün MEB'deki yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 gözaltı kararı

21.01.2020, 10:34

Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Bakanlığındaki () yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 ilde 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Kayseri, Aksaray ve Kahramanmaraş'ta operasyon yapıldığı kaydedildi.

11'i halen görevde bulunan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AA

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