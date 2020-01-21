Rusya yine saldırdı: 5 sivil öldü

Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçakları, dün Halep'in batı kırsalındaki Kefer Teal ve Kefer Cum köylerine hava saldırısı düzenledi. Sivil Savunma kaynaklarına göre, saldırılarda Kefer Teal'de 3 ve Kefer Cum köyünde 2 olmak üzere toplam 5 sivil hayatını kaybederken, en az 9 sivil de yaralandı.



BOMBARDIMAN GÖÇÜ

Suriye iç savaşında İdlib ve Halep kentlerinden kaçarak güvenli bölgelere sığınan Suriyeli siviller, sürekli farklı noktaların bombalanması nedeniyle tekrar tekrar göç etmek zorunda kalıyor. Bazen daha önce göç ettikleri yerlere bile geri dönmek zorunda kaldıklarını belirten Suriyeli sivillerin arasında 7 ve daha fazla sayıda göç etmek zorunda kalanlar da bulunuyor.