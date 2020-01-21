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Sokaklar yine karıştı resmi tatil ilan edildi

Sokaklar yine karıştı resmi tatil ilan edildi
Giriş Tarihi: 21.1.2020

IRAK'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan gösteriler devam ediyor. Hükümet karşıtı protestocular önceki gece başkent Bağdat'ta yine sokağa çıktı. Tahrir Meydanı'na yakın mesafede bulunan Tayaran Meydanı'nda gerçek mermilerle göstericilere müdahale edildiği ileri sürüldü. Protestocular arasında yaralananların olduğu belirtildi. Olaylar nedeniyle bazı şehirlerde önlem amaçlı resmi tatil ilan edildi.

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