Türkiye’ye Libya övgüsü

Berlin’de düzenlenen Libya zirvesinin yankıları sürüyor. Zirvede bölgede barış için Başkan Erdoğan’ın sarf ettiği çaba ön plana çıkarken, Ruslardan da övgü geldi. Rus basını Türkiye’nin yapıcı rolüne vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Lavrov da, “Zirve faydalı geçti” dedi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Libya Zirvesi Rus basınında geniş yankı buldu. Libya'daki taraflar Halife Hafter ve Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in (BM) meşru kabul ettiği hükümetin başkanı Fayez el Sarraj ile ülke liderleri zirvede bir araya geldi.



TÜRKİYE'NİN YAPICI ROLÜ

Zirveyle ilgili değerlendirmede bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Konferansın genel olarak faydalı geçtiğini düşünüyoruz. Henüz Libya'daki taraflar arasında sağlam bir diyalog kurulması mümkün değil, çünkü yaklaşımlarında çok ciddi farklılıklar bulunuyor. Ancak burada dile getirilen teklifler faydalı olacaktır" diye konuştu. Rus TASS Ajansı, Alman basınına dayandırdığı haberinde "Türkiye'nin zirvede yapıcı rol oynadığı belirtildi" ifadelerinde bulundu. Rossiya 24 televizyon kanalına değerlendirmede bulunan Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı Başkanı Aleksandr Malkeviç ise, "Berlin'de alınan kararların uygulanmasının takibi için özel bir uluslararası komite kurulacak. Rusya ve Türkiye'yi barış sürecinin dışına atmak için mümkün olduğunca çaba sarf edecekler" yorumunu yaptı. Rusya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Moskovski Komsomolets de, Başkan Erdoğan'ın 'Libya'ya asker gönderme konusunda zirvenin katılımcılarıyla görüş ayrılığına düştüğünü' öne sürdü. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya Konferansı'nın hedefine ulaştığını belirtti. Burada en önemli hedefin Libya'daki tarafları destekleyenlerin bu desteklerini durdurması olduğunu ifade eden Maas, böylelikle çatışmanın taraflarının masaya oturmaya zorlanabileceğini dile getirdi.



DEVAMI ŞUBAT'TA YAPILACAK

"Şubat ayı başında Berlin'de dışişleri bakanları düzeyinde Libya Konferansı'nın devamını yapmaya karar verdik" diyen Maas, Berlin'de yapılan toplantının bir başlangıç olduğunu vurguladı. Maas, silah ambargosuna ilişkin konunun da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ele alınacağını vurguladı. Oluşturulacak 5+5 askeri komite konusunda Libya'daki iki tarafın isimleri verdiğini anımsatan Maas, BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin ilk toplantı için bu hafta davetleri göndereceğini kaydetti.



'MİÇOTAKİS YANLIŞINI DÜZELTSİN'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Zirvesi sonrası Türkiye'ye dönüşünde açıklamalarda bulundu. Güçlü bir devlet oldukları için kendileriyle ilgili çok fazla beklenti olduğunu aktaran Başkan Erdoğan, "Türkiye barışın anahtarıdır. Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır. Terörle mücadele kisvesi altında ne tür oyunların oynandığını da görüyoruz. Hafter'in metinlere imza atmaması manidar. Olay, sözlü olarak katılımcıların şahitliği ile kalmış oldu" dedi. "Miçotakis Hafter'i Yunanistan'a sadece bizi tahrik etmek için çağırdı" diyen Erdoğan, "Bir lider, 'Miçotakis sizinle tekrar arayı düzeltmek istiyor' dedi. 'Bir defa bu yanlışı düzeltsin, sonra bizim görüşmemiz kolaydır' dedim" açıklamasını yaptı.



SİYASİ ÇÖZÜM İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, twitter hesabından Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen zirveye ilişkin paylaşımda bulundu. İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.



CEZAYİR EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir'in Libya krizinin tüm taraflarına eşit mesafede kalacağı ve aralarındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti. "Cezayir, Libyalı taraflar arasındaki diyalog sürecine ev sahipliği yapmaya hazırdır" ifadesini kullanan Tebbun, konferansa katılanlara ateşkesin sağlanması için bir yol haritası belirlenmesi ve taraflara silah ambargosuna bağlı kalınması çağrısında bulundu. Tebbun, konferans kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa bir görüşme de gerçekleştirmişti.