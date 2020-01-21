Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın ardından başkent Trablus'ta patlama sesleri duyuldu. Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sözcüsü Abulmalik el-Medeni, başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde Hafter'e bağlı milislerin rastgele havan atışı yaparak ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.
Zirveden hemen sonra Hafter ateşkesi ihlal etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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