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Zirveden hemen sonra ateşkesi ihlal etti

Zirveden hemen sonra Hafter ateşkesi ihlal etti
Giriş Tarihi: 21.1.2020

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın ardından başkent Trablus'ta patlama sesleri duyuldu. Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sözcüsü Abulmalik el-Medeni, başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde Hafter'e bağlı milislerin rastgele havan atışı yaparak ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

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