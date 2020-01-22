‘Annemi öldü diye bıraktım’

MANISA Kula'da önceki gün 53 yaşındaki annesi Ümmihan A'yı dışarıya çağırdıktan sonra evinin önünde defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan 18 yaşındaki Kaan A'nın polise verdiği ifade kan dondurdu. Olay sırasında alkollü olan ve uyuşturucu madde kullandığı da öğrenilen gencin, annesini ayrıldıktan sonra başka bir adamla evlendiği için öldürmek istediği ortaya çıktı.



BAŞKASIYLA EVLENDİ DİYE

KAAN A'nın olaydan sonra annesini kanlar içinde oracıkta bırakarak karakola gittiği ve polislere, "Annemi öldürdüm gidip bakın" dediği öğrenildi. İfadesinde, "Annem babamdan ayrıldıktan hemen sonra bir adamla evlendi. Sanki bunun için babamdan ayrılmış gibi. Beni de ne aradı ne sordu, bu bana çok koydu. Bıçakladığımda sesi kesilince öldü diye bıraktım" dediği öğrenildi. Eli kanlı genç ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BATUHAN ULU