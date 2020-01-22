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Başkan Erdoğan'dan "Toprak Dede" için taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan Toprak Dede için taziye telefonu

22.01.2020, 18:28 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020,18:29

Başkan 'ın, Vakfı Kurucularından 'nın vefatı dolayısıyla Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile 'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı Onursal Başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Karaca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

AA

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