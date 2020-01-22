Çin'deki gizemli virüs: Türkiye için herhangi bir risk yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'deki Korona virüsüyle ilgili, "Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim." dedi.

Gelen son dakika bilgisine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı." dedi. Bakan Koca, son günlerde Çin'den yayılan ve can almaya devam eden "gizemli virüs" için "Çin'de zatürre geçiren bir hastada daha önce tespit edilmeyen bir virüsün tespit edildiğini görüyoruz. Canlı hayvan Pazar yerinde tespit edilmesiyle ortaya çıkan bir virüs. Bu konuda özellikle bizde herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığını söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip vakalarıyla ilgili olarak, "Bu yıl normalden fazla bir vaka tespit edilemedi. Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"PİYASADA 1 MİLYON 650 BİN GRİP İLACIMIZ VAR"

Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı. Domuz gribi değil, normal mevsimsel grip vakaları görülüyor. Şu an piyasada 1 milyon 650 bin ilacımız var. Grip ilacıyla ilgili bir sıkıntımız yok.

"GRİP SAYISINDA BİR ARTIŞ YOK"

Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim.

"İLAÇ TAKİP SİSTEMİYLE ÜRETİCİDEN VATANDAŞA KADAR BU ZİNCİRİ TAKİP EDİYORUZ"

İlaç tedarikinde herhangi bir sorun yaşamıyoruz. 2019'da yeni nesil ilaçlar için 2,9 milyar TL harcandı. Henüz piyasada olmayan ilacı bile tedarik etme noktasında katı davranıyoruz. Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi. Biz ilaç takip sistemi ile üreticiden vatandaşa kadar bu zinciri takip edebiliyoruz. Hangi eczanede, hangi depoda bunun eksik olduğunu görebiliyoruz. İlaç takip sistemi bizim için çok önemli. İthal ilaç ve üretilen ürünü imal edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde sisteme girmesini zorunlu kıldık. Bu şekilde ilacın takibini, eksiğini görebiliyoruz. Bunun önce uyarı daha sonra ruhsat iptaline kadar bir yaptırımı var. Takip sistemi güçlü olduğu için bir sorun yaşamıyoruz.

ÇİN'DEKİ;KORONA VİRÜSÜ: ŞU AN TÜRKİYE İÇİN HERHANGİ BİR RİSK YOK

Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim.

Virüsle ilgili bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak.

"TÜM HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var.

"TRANS YAĞLARIN YASAKLANMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ VAR"

Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda teknik boyutuyla bir çalışmamız var. Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim.Bu yıl içerisinde yasaklanabilir.

"KAHVALTI İHMAL EDİLMEMELİ"

Kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Dengeli kahvaltıyı, çorbayı da öneriyorum.