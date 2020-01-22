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Eğitim-İş’te skandal ihraç

Eğitim-İş’te skandal ihraç
Giriş Tarihi: 22.1.2020

DİYARBAKIR'DA HDP önünde evlatlarını isteyen aileleri ziyaret eden öğretmenler, Eğitim-İş tarafından sendikadan ihraç edildi. Alınan bilgiye göre, 'Hepimizin Sendikası Grubu' üyesi 7 öğretmen, nöbet tutan annelere destek eylemine gittikleri gerekçesiyle sendikadan ihraç edildi. İhraç edilenler arasında Eğitim-İş Eskişehir Şubesi Örgütlenme Sekreteri Ayla Salmanlı, Eğitim-İş İzmir 1 Nolu Şube Basın Yayın Sekreteri Bülent Turan, İstanbul 3 Nolu Şube üyesi Erkan Aksoy, İstanbul 4 Nolu Şube Mali Sekreteri Sermin Erdem ve Gaziantep Disiplin Kurulu üyesi Adnan Yarar yer aldı.

'HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ'
Yaşanan ihraçları Balyoz ve Ergenekon sürecine benzeten öğretmenler, yargı sürecine başvuracaklarını söyledi. Yargı sürecine başvuracaklarını ve umutsuz olmadıklarını belirten öğretmenler, "Hiçbir arkadaşımız umutsuz değil. Çünkü biz Diyarbakır'da çocukları kaçırılan anaların yanında durduk. Biz bugün aynı düşüncedeyiz, yarın da böyle olacağız.Yargıya başvuruda bulunduk. Burada siyasi karar var. Bu karar yerle bir olacak" açıklamasını yaptılar.

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