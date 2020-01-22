FETÖ'nün VIP dinleme davasında kararını açıklayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'e 45 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'e "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı ise 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ünlü isimleri usulsüz dinledikleri suçlamasıyla aralarında Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak ile birçok eski emniyet müdürünün bulunduğu 'VİP dinleme' davasında ceza yağdı.
RAMAZAN AKYÜREK'E 45 YIL
Davada eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, 45 yıl hapis cezası aldı.
ALİ FUAT YILMAZER'E 7 YIL 6 AY HAPİS
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
LOKMAN KIRCILI 22 YIL
Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
YURT ATAYÜN'E 7 YIL HAPİS
Eski emniyet müdürü Yurt Atayün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
GÜRSEL AKTEPE'YE 27 YIL
Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, 27 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı.
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar! Hainlere ceza yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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