FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar! Hainlere ceza yağdı

FETÖ'nün VIP dinleme davasında kararını açıklayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'e 45 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'e "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı ise 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak ile birçok eski emniyet müdürünün bulunduğu 'VİP dinleme' davasında 131 sanık hakkında, 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'resmi belgede sahtecilik', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal', 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından 3 yıl 6 ay ile 45 yıl arasında ceza verildi. 37 sanığa beraat verilirken, 43 sanığın da dosyası ayrıldı.Ünlü isimleri usulsüz dinledikleri suçlamasıyla aralarında Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak ile birçok eski emniyet müdürünün bulunduğu 'VİP dinleme' davasında ceza yağdı.

RAMAZAN AKYÜREK'E 45 YIL

Davada eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, 45 yıl hapis cezası aldı.

ALİ FUAT YILMAZER'E 7 YIL 6 AY HAPİS

FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

LOKMAN KIRCILI 22 YIL

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YURT ATAYÜN'E 7 YIL HAPİS

Eski emniyet müdürü Yurt Atayün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜRSEL AKTEPE'YE 27 YIL

Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, 27 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı.