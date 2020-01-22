İnfaz düzenlemesi şekillendi

Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı. Henüz teklif halini almayan düzenleme ile çok sayıda suç infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak

Türkiye'de on binlerce kişiyi ilgilendiren yargı paketi ile ilgili düzenlemede taslak metin ortaya çıktı. 17 maddelik metinde, infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar tek tek yazıldı.



KAPSAM DIŞINDA OLANLAR

Terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, kadına ve çocuğa şiddet, soykırım suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, insan üzerinde deney suçu, organ ve doku ticareti, reşit olmayana cinsel istismar, çocuklara cinsel istismar, devlet topraklarını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, TCK'nın 76'ncı maddesinde düzenlenen suçların tamamı, her türlü eziyet, işkence, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve Orman Kanunu'na aykırı suçlar kapsam dışında tutuldu.



TUTUKLULUĞU SÜRECEKLER

Sayılan bu suçlar dışındaki suçlar infaz düzenlemesi kapsamına alınacak. İnfaz düzenlemesi, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki dosyaları kapsamayacak. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklu yargılananların tutukluluk hali devam edecek.



DIŞARI ÇIKACAK OLANLAR

Hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş cezalarında, bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasının planlandığı öğrenildi. Böylece cezasının yüzde 66'sını yatan adli suçlulara ilişkin cezalarda oran 50'ye düşecek. 10 yıl hapis cezası alan kişi, yeni düzenlemenin yasallaşmasıyla birlikte 6 yıl 6 ay yerine 5 yıl cezaevinde kalacak. Yani cezasının yüzde 50'sini çeken hükümlüler şartlı salıverme maddelerinden yararlanarak dışarı çıkabilecek. Bu koşulları karşılayan 40 binden fazla kişinin de cezaevinden çıkması bekleniyor.



'BU KESİNLİKLE BİR AF DEĞİL'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, bunun kesinlikle bir af olmadığını ifade etmişti. Özellikle belli suçlarda 2 yılın altında, 18 ayın altında hiç cezaevine girilmediğinin görüldüğünü hatırlatan Gül, "Bu çalışma öncelikle bir af değil. Çünkü bir suçun mağduru var. Kamu mağdur, taraflar mağdur. Bunlar çıkacaksa da başının üzerinde bir kılıç gibi sallanan, bir hata yaptığında, kamuya zarar verdiğinde ya da böyle bir tavır içine girdiğinde gerekirse infazında kalan sürenin tamamlanacağı bir düzenleme. Hafta sonu evde infaz, hafta sonu geceleyin infaz gibi hamilelere, yaşlılara, hastalara yönelik infazın insani yönünün değeceği birtakım düşünceler söz konusu" açıklamasını yapmıştı.