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'de operasyonunda 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi

İzmir'de FETÖ operasyonunda 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi

22.01.2020, 08:54 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020,08:59

'de 'ne () yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.İl organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince, şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ve Ankara'da örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli ile hakkında aleyhe beyan ve örgütsel fişleme bulunan 2 ihraç polis memuru olmak üzere, 12 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı verildi.

İl organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince, şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

AA

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