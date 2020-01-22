Kriptoların para musluğu kesildi

Hain FETÖ’nün elebaşından sonra en önemli isimlerinden biri olan Yusuf Bekmezci’nin, hala faaliyette olan kripto isimlerin kasası olduğu ortaya çıktı. Karşıyaka’da 2 milyon liralık lüks bir dairede kalan Bekmezci’nin örgütte ayrıca Aleviler ve Vakıflar yapılanmalarının da sorumlusu olduğu öğrenildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin titiz çalışması sonucu Karşıyaka'da yakalanan FETÖ'nün üst düzey ismi Yusuf Bekmezci ile ilgili şoke edici detaylara ulaşıldı. Örgütte 'Kadim Abi' olarak da bilinen Bekmezci'nin, FETÖ'nün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı ve yine üst düzey yöneticilerden olan Mehmet Arslan ile birlikte yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, geçtiğimiz haftalarda yapılan bir dizi operasyonların ardından elde edilen bilgiler sonrası örgütün İzmir için önemli isimlerinden olan Akif Sarı'yı takibe aldı. Lüks siteden sadece acil durumlarda araçla dışarıya çıkan Akif Sarı'nın, Bornova'da Mehmet Arslan ile buluştuğu tespit edildi. Terör ve istihbarat polisi, bu kez Mehmet Arslan'ın peşine düştü.



BAŞSAVCILIK TALİMATI

Şüpheli Arslan'ı yaklaşık 2 ay izleyen polis, bu kişinin Karşıyaka'da lüks bir siteye gittiğini belirledi. Siteden çok sık dışarı çıkmayan Arslan'ın alışveriş için markete gidip geldiği belirlendi. Arslan'ın da örgütün yöneticilerinden olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, sitedeki takibini sürdürdü. Operasyon için düğmeye basan terör polisi, eş zamanlı olarak Arslan'ın yaşadığı ve hücre evi olarak kullanılan Karşıyaka Soyak Siesta 1. Bölge'de bulunan lüks havuzlu sitedeki yaklaşık 2 milyon lira değere sahip daireye ve Akif Sarı'nın Bornova ilçesindeki ikametine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 3 isim de gözaltına alındı. Yaklaşık 3,5 yıldır firari olarak aranan şüpheli Bekmezci'nin FETÖ elebaşının İzmir'e ilk geldiği yıllarda örgütsel faaliyete başladığı ve o dönem örgütün sözde idari heyetinin başında olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüpheli Bekmezci'nin 22 kez ABD'ye olmak üzere toplam 50'ye yakın kez yurt dışına çıktığı belirlenirken, en son 2016 yılında seyahatlerinden birini gerçekleştirdiği ortaya çıktı.



CANLI PARA KURYE

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen örgütsel bilgi, belge ve dokümanları toplayan Bekmezci'nin örgütte "canlı kurye" olarak tabir edilen bir uygulamayla ABD'ye gittiği, burada terör elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü, ardından da aynı şekilde aldığı mesajları Türkiye'ye getirdiği belirtildi. Ayrıca bu gidiş gelişler sırasında yine evrak getirdiği ve zaman zamanda para sevkiyatı da yaptığı belirlendi. Örgütte önemli yer sahibi olan Bekmezci'nin giderken zaman zaman para sevkiyatı yaptığı ve havalimanlarında aranmasının da o dönemlerde önlendiği öğrenildi. Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramalarda örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 liralık banknot ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti. Bekmezci'nin bu paraları örgütün kripto isimlerine kendilerini gizlemesi için ve sus payı olarak düzenli olarak dağıttığı ortaya çıktı. Yine Bekmezci'nin örgüt tarafından gizlice toplanan milyonlarca lirayı gaybubet evlerinde gizlenen FETÖ üyelerine kuryeler aracılığıyla gönderdiği tahmin ediliyor.



KARARINI KİMSE SORGULAYAMIYOR

Pazar gecesinden beri gözaltında tutulan Yusuf Bekmezci'nin, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile birebir görüşebilen en yakın isimlerden olduğu, örgüt için anlaşmazlıklarda sözü ve talimatlarına harfiyen itimat edilen üst düzey isimler arasında yer aldığı belirtildi. Bekmezci'nin verdiği kararlara kimsenin itiraz etmediği, hatta örgüt lideri Gülen'in bile tek 'hayır' demediği isim olduğu ortaya çıktı.



SAHTE İSİMLE AMELİYAT OLMUŞ

Yusuf Bekmezci'nin kullandığı tahmin edilen hücre evindeki zula diye tabir edilen bölmelerde 11 cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Evde herhangi bir internet bağlantısı bulunmazken, cep telefonları incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi. Bu arada 81 yaşındaki Bekmezci'nin 3 ay önce özel bir hastanede sahte isimle ameliyat olduğu ortaya çıkarken, polis bu kimlik sahibi ve hastane ile ilgili de soruşturma başlattı.



'BEKMEZCİ BİLİNÇLİ OLARAK YAKALATILDI'

Gazeteci yazar Latif Erdoğan, FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin ve örgütün bilinmeyen yönlerini anlattı. Bekmezci'nin 1965 yılından beri örgütün kasası olduğunu aktaran Erdoğan, "Bekmezci'nin Gülen ile yakınlığı dostluğun ötesinde bir sırdaşlık düzeyindeydi. FETÖ tabanı şu anda haksızlığa uğradığını düşünüyor. Önemli isimler rahat yaşarken tabanın zorluk çektiğinden yakınılıyor. Yusuf Bekmezci gibi örgüt içerisindeki efsane bir ismin bilinçli olarak yakalatıldığını düşünüyorum. Örgüt içinde 'Yusuf Bekmezci de hapisteyse biz neden hapiste olmayalım?' gibi bir algı oluşabilir. Teröristbaşı Gülen hastalıklarla uğraşan Yusuf Bekmezci'yi ölmesi için cezaevine göndermiş olabilir. Bu yöntemle örgüt içerisinde yükselen isyan sesleri dindirilmek isteniyor olabilir" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL

FETÖ'nün kilit ismi Yusuf Bekmezci ilk ifadesinde fotoğraflara rağmen inkar etti

İzmir'de FETÖ'ye 'lider' darbesi!

FETÖ'nün kritik isimleri Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı İzmir'de böyle yakalandı

İzmir'de yakalanan Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış