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’deki hain saldırıda yaralanan 10 kişi Türkiye’de

Somali’deki hain saldırıda yaralanan 10 kişi Türkiye’de
Giriş Tarihi: 22.1.2020

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk heyetine yönelik yapılan terör saldırısında yaralanan 4'ü Türk 10 kişi tedavi edilmek üzere Ankara'ya getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyada az sayıda ülkede bulunan özel ambulans uçakları ile getirilen yaralıları Etimesgut Askeri Havaalanı'nda karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biri entübe olmak üzere durumu ciddi 5 hastamızla birlikte toplam 10 yaralıyı getirmiş bulunuyoruz. Tüm hazırlıklar tamamlandı, dört hastanemizde ileri seviyede tedavi uygulayacağız" dedi. Saldırıyı bir kez daha lanetleyen Koca, "Dost ve kardeş Somali hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadığımızı ve bundan sonra da bırakmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

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