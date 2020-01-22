Yavuz yeni görev yerinde

ABD, Yunanistan ve İsrail'in tün hazımsızlığına ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine kararlılıkla devam ediyor.

ABD, Yunanistan ve İsrail'in tün hazımsızlığına ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine kararlılıkla devam ediyor. Erdoğan'ın batıya verdiği 'Hakkımız olanı alacağız' mesajının ardından Libya ile ilgili kritik anlaşmaya imza atılırken, bölgede bulunan Yavuz sondaj gemisi de kritik önem taşıyan "G Bölgesi"ne intikal etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC') alınan ruhsat alanlarından biri olan bölgede Yavuz sondaj gemisi 5 offshore sondajı yapacak.



'AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR'

KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Lefkoşa 1 noktasında atılan adımın önemini dile getirdi. Taçoy, "Libya anlaşması bütün ezberleri bozan bir anlaşmaydı. Buna ek olarak ana vatan Türkiye'nin yapmış olduğu diplomatik girişimleri ile Libya'daki anlaşmanın getirmiş olduğu avantajlar da var. Bu g parseli diye bilinen noktada yapılmaya başlanacak olan sondaj çalışması da ayrı bir artıdır. Burada atılan adım, Libya anlaşmasından sonraki ikinci büyük adımdır" dedi. Rum yönetiminin Türkiye'ye yönelik 'korsan devlet' hakaretine de sert cevap veren Taçoy, "1960 yılından beri Kıbrıs Türk haklarını gasp eden, bu halkı katleden onlardır. Ek olarak 1974'te darbeye kalkıştılar. Asıl korsan olan kendileridir" ifadelerini kullandı



"G BÖLGESi"NE İNTİKAL ETTİ

Türkiye Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdürürken Yavuz sondaj gemisi yeni görev yeri olan "G Bölgesi"ne intikal etti