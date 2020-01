Bornova’da AK Nokta’lar dertlere derman oluyor

İZMIR'DE AK Parti Bornova İlçe Başkanlığı delege seçimleri tamamlandı. Seçimlerin şölen havasında geçtiğini söyleyen AK Parti Bornova İlçe Başkanı Cevdet Çayır, "Bundan sonraki süreçte belirlenecek bir tarihte ilçe kongremiz yapılacak" dedi. Konuşmasında teşkilat olarak her hafta iki bölgede AK Nokta kurarak vatandaşları dinlediklerini de ifade eden Çayır, "Zaman zaman vekillerimiz, İl başkanımız, il yönetim kurulu üyelerimizle sorunları yerinde dinliyoruz. Vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz, onların isteklerini not alıyoruz. İl ve ilçe binalarımıza gelemeyen vatandaşların bizzat ayaklarına gitmiş oluyoruz. Sıkıntıları kendi imkanlarımızla çözmeye çalışıyoruz. AK Parti'de görev yapan herkes dava gönüllüsüdür. Biz de her zaman vatandaşın yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.