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Eşini öldüren doktor, hastalıktan öldü

Eşini öldüren doktor, hastalıktan öldü

23.01.2020, 17:01

Aydın'daki devlet hastanesinde, birlikte çalıştığı patoloji teknisyeni eşini banyoda 37 yerinden bıçaklayarak katleden doktor, soğuk algınlığı şikayetiyle götürüldüğü hastanede öldü.

Aydın'ın Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli patoloji teknisyeni Ayşegül Kurtuluş (43), 2014 yılının 10 Aralık akşamı, yürüyüş yaptıktan sonra geldiği evinde duş almak için banyoya girdi.

BIÇAĞI ALIP BANYOYA GİRDİ

Kısa süre sonra da aynı hastanede çalışan doktor eşi Hasan Kurtuluş (49), hediye gelen ve misafir odasında bulunan kullanılmamış ekmek bıçağını alıp, banyoya girdi.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Hasan Kurtuluş, 17 yıllık eşi Ayşegül Kurtuluş'u çoğunluğu göğüs bölgesinden olmak üzere vücudunun 37 yerinden bıçakladı. Ayşegül Kurtuluş, küvette kanlar içinde kalırken doktor koca, polisi arayıp "Karımı öldürdüm gelin beni alın." dedi. Kurtuluş, eve gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Suç aleti bıçağa da el konuldu.

NEDEN YAPTIĞINI HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ

1991 yılından beri 'paranoid şizofreni' tanısıyla tedavi gördüğü ve sık sık eşiyle sigara yüzünden tartıştığı öğrenilen Hasan Kurtuluş, polisteki ifadesinde 15 gündür ilaçlarını kullanmadığını ve eşini neden öldürdüğünü hatırlamadığını söyledi.

MÜEBBET ALMIŞTI, HASTANEDE ÖLDÜ

Sevk edildiği adliyede tutuklanan Kurtuluş hakkında, Nazilli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 2 yıl süren yargılama sonunda Kurtuluş, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hasan Kurtuluş, 6 yıldır yattığı Nazilli Cezaevi'nde, dün soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurtuluş, doktorların müdahalesine rağmen öldü.

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