FETÖ’nün futbol yapılanmasından aranan eski futbolcu Arif Erdem ABD’nin Virginia Eyaleti’nde bulunan Türk kahvaltı mekanında ortaya çıktı. Bölgede bulunanlar firari FETÖ'cü Arif Erdem'in fotoğraflarını çekti.
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen, ülkeden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan FETÖ firarisi futbolcu Arif Erdem ABD'nin Virginia eyaletinde ortaya çıktı.
Firari FETÖ’cü Arif Erdem Virginia’da böyle görüntülendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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