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Firari ’cü Virginia’da böyle görüntülendi

Firari FETÖ’cü Arif Erdem Virginia’da böyle görüntülendi

23.01.2020, 22:49

’nün futbol yapılanmasından aranan eski futbolcu ABD’nin Virginia Eyaleti’nde bulunan Türk kahvaltı mekanında ortaya çıktı. Bölgede bulunanlar firari FETÖ'cü Arif Erdem'in fotoğraflarını çekti.

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen, ülkeden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan firarisi futbolcu ABD'nin Virginia eyaletinde ortaya çıktı.

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