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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 uyruklu terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 Belarus uyruklu terörist sınır dışı edildi

23.01.2020, 14:16

İçişleri Bakanlığı, " () ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün uyruklu 2 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 2 Belarus uyruklu YTS ile birlikte 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 195 oldu." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nca Belarus uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Belarus uyruklu 2 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 2 Belarus uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 195 olmuştur" denildi.



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