‘Jeotermalle değil hizmetle uğraşın’

Aydın'da jeotermal enerji santrallerle ilgili tartışmalarla ilgili AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'den cevap geldi. Jeotermalin kentin en önemli doğal kaynaklarından olduğunu belirten Özmen, "Jeotermal üretiminin zararları konusunda bağımsız kuruluşlarca ortaya konulmuş herhangi bir bilimsel veri ortada yokken, havanın, suyun, toprağın zehirlediğini söylemek bu kente yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Bu açıklamaları yapanlar maalesef incir, zeytin, pamuk, mısır ve çeşitli tarımsal ürünlerimize, üreticiye zarar veriyor" dedi. Elinde veri olduğunu söyleyip de bu verileri açıklamayan bir anlayış ile karşı karşıya olduklarını kaydeden Özmen, "Varsa elinizde bir ölçüm çıkın kamuoyu ile paylaşın. Polemiklerle şehrin gündemini meşgul etmeyin, hizmet üretin" diye konuştu.

MEHMET KAVAS