Oğlunu da polis yapmış!

İzmir’de önceki gün saklandığı evde yakalanan FETÖ’nün beyni Yusuf Bekmezci’nin soyadını değiştiren oğlunu önce Basmane’deki örgüte ait Şifa Hastanesi’ne daha sonra da Ankara bağlantılarını kullanarak Emniyet’e yerleştirdiği ortaya çıktı. Sorgusunda hakkındaki iddiaları kabul etmediği öğrenilen Bekmezci, bugün hakim karşısına çıkarılacak

İzmir'de yakalanan FETÖ'nün 1970'li yıllarda birlikte hareket ettiği Yusuf Bekmezci'nin soyadını değiştiren oğlunu ilk önce örgütün kapatılan Şifa Hastanesi'nde işe soktuğu, daha sonra da Ankara bağlantıları ile polis olarak Emniyet Teşkilatı'na yerleştirdiği ileri sürüldü. TEM Şube Müdürlüğü'nde pazar akşamından bu yana sorgusu devam eden ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in hakkında 'Onu üzen beni üzer' dediği Bekmezci'nin hakkındaki iddiaları reddederek susma hakkını kullandığı öğrenildi. Öte yandan diğer örgüt üyeleri ile birlikte Yusuf Bekmezci'nin, dikkat çekmemek için her adresinde 3 ila 4 ay kaldığı ve sık sık adres değişikliği yaptığı öğrenildi.



YURT DIŞINA ÇIKMADI

FETÖ'nün kurucuları arasında yer alan ve örgüt elebaşı Gülen'den sonraki en etkili isimlerinden olan Bekmezci'nin, önceki gün İzmir'de yakalanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, kripto örgüt üyelerine para trafiğini yönlendiren kritik ismin hala yurt dışına kaçmamış olmaması da örgütü diri tutmak için elebaşı Gülen'in bir taktiği olduğu değerlendiriliyor. Bekmezci'nin elebaşı Gülen'un talimatıyla yurtta kaldığı iddia ediliyor.





PARA DAĞITIYORDU

Silahlı Terör örgütü FETÖ'nün mütevelli heyetindeki ilk beş kişiden biri olan Yusuf Bekmez'cinin yakalandığı evde ele geçen 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 liranın da kripto fetöcülerin yanı sıra, halen cezaevinde bulunan fetöcülerin ailelerine de para desteği sistemini yönettiği iddia edildi. Halen esnaf ve işadamlarından gelen milyonlarca paraları organize eden Bekmezci ve ekibi firarda olan faybubetk evlerinde baklanan, tutuklananların aileleri ve kripto fetöcülere milyonlarca lira gönderdiği sanılıyor.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İzmir'de 3 buçuk yıldır aranan ve maddi değeri 2 milyon liranın üstünde olan Soyak 1. Bölge'deki lüks konutlarda yakalanan Yusuf Bekmezci, bugün hakim karşısına çıkarılacak. Çankaya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu süren 81 yaşındaki Bekmezci'nin hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.



KALÇA AMELİYATI MERCEK ALTINDA

Örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı, örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Arslan ve Yusuf Bekmezci'nin yakalandığı operasyonla ilgili soruşturma devam ederken, polis, 3 buçuk yıldır sık sık adres değiştiren Bekmezci'cinin diğer bağlantılarını tespit için çalışma başlattı. Bekmezci'nin yaklaşık 3 ay önce gerçekleştirilen kalça ameliyatı ile ilgili de polis, kentteki özel hastaneler ve son aylarda greçekleştirilen kalça ameliyatlarıyla ilgili detaylı bir çalışma başlattı.



SEYYAR SATICILIKTAN GAYRİMENKUL ZENGİNİNE

ABD'de elebaşı Gülen ile 22 kez görüştüğü ve ondan aldığı talimatları Türkiye'deki örgüt üyelerine aktardığı bildirilen Yusuf Bekmezci'nin, Gülen'le tanışmadan önce Kemeraltı'nda motorsikleti ile seyyar satıcılık yaptığı bildirilmişti. Ancak Bekmezci, yıllar içinde karun kadar zengin oldu. Bekmezci'ye ait çok sayıda gayrimenkul, arsa ve dükkanlar olduğu öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

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