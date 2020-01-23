  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Toplanan yardım 150 milyon lirayı geçti

Toplanan yardım 150 milyon lirayı geçti

Toplanan yardım 150 milyon lirayı geçti
Giriş Tarihi: 23.1.2020

İÇIŞLERI Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan insanlık dramına çare olmak için başlatılan destek kampanyasında toplanan yardımın 150 milyon lirayı geçtiğini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Çataklı, Suriye'de Mayıs 2019'dan bu yana evini terk edenlerin sayısının 900 bini aştığını belirtti. "BM rakamlarına göre 29 Nisan 2019 ve 5 Ocak 2020 tarihleri arasında 417'si çocuk olmak üzere bin 460 sivil hayatını kaybetti" diyen Çataklı, AFAD tarafından koordine edilen kampanya kapsamında da toplanan yardımın 150 milyon lirayı aştığını vurguladı. Çataklı, "Şu ana kadar insani yardım taşıyan 600'den fazla TIR İdlib'e hareket ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştı" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Toplanan yardım 150 milyon lirayı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN