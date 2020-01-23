Toplanan yardım 150 milyon lirayı geçti

İÇIŞLERI Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan insanlık dramına çare olmak için başlatılan destek kampanyasında toplanan yardımın 150 milyon lirayı geçtiğini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Çataklı, Suriye'de Mayıs 2019'dan bu yana evini terk edenlerin sayısının 900 bini aştığını belirtti. "BM rakamlarına göre 29 Nisan 2019 ve 5 Ocak 2020 tarihleri arasında 417'si çocuk olmak üzere bin 460 sivil hayatını kaybetti" diyen Çataklı, AFAD tarafından koordine edilen kampanya kapsamında da toplanan yardımın 150 milyon lirayı aştığını vurguladı. Çataklı, "Şu ana kadar insani yardım taşıyan 600'den fazla TIR İdlib'e hareket ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştı" dedi.