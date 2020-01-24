ABD, Irak’a Patriot sistemi kuracak

ABD'NIN, İran saldırısından sonra, Irak'taki askeri üsleri korumak için Patriot sistemi kurmayı değerlendirdiği iddia edildi. ABD merkezli Fox News'e göre, bir Pentagon yetkilisi, İran'ın yeniden saldırı yapmasına düşük ihtimalle baktıklarını ifade etti. Yetkili, Irak'taki üslerin korunması kapsamında Patriot hava savunma sisteminin kurulmasının ise yüksek olasılık dahilinde olduğunu söyledi. Haberde, ABD'nin S. Arabistan, Kuveyt, BAE ve Katar'daki üslerini korunmak için Patriot sistemi bulunduğu kaydedildi.

İRAN'A yakın Fetih Koalisyonu Milletvekili Kerim Allavi ise, Pentagon'un üsleri güçlendirmesinin Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmesi olduğunu söyledi.