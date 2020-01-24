Almanya Başbakanı Merkel'den İstanbul'da önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni’nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere dün akşam 23.15'te İstanbul'a geldi.

Bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Başkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan birlikte Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılış törenine katılıdı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, törende önemli açıklamalarda bulundu.



Merkel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin mülteciler için eğitim çok önemli. Daha iyi bir gelecek için umut veriyor. Ülkelerine döndüklerinde bu ülkenin yeniden inşasına katkıda bulunabilirler. Türkiye bu konuda da Avrupa'nın ve Almanya'nın desteğiyle önemli çabalar sarf ediyor. Hobbes Suriye programı veya Alman Akademik Değişim İnisiyatifi de destek veriyor. Bilim ve eğitim insanların yaratıcılığını ve özgürlüğünü teşvik eder. Einstein'in dediği gibi merak aslında çok kırılgan bir bitkidir özellikle de özgürlüğe ihtiyacı vardır. Bilim ne kadar özgürse, bilimde elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Yeni eleştirel bir söyleme ihtiyacı var bilimin ki toplumsal ilerlemeyi sürdürsün. Bilimsel çalışmanın kısıtlı özgürlüklerde ne kadar olduğunu ben bizzat yaşadım. Yeni kazandığımız özgürlükle daha önce sadece hayallerimizde gördüğümüz sonuçlara ulaştık. "