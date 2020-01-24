Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türk Alman Üniversitesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Sayın Şansölye, sayın bakanlarımız, sevgili öğrenciler hepinizi kalbi duygularımla selamlıyorum.

Değerli dostum Merkel'i ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sayın Şansölye'nin ziyaretiyle üniversitenin resmi açılışını da yapıyoruz.

Burası bir devlet üniversitesidir. Kısa süre içerisinde akademi dünyamızın lokomotifleri arasına girmiştir.

2019 yılında 2385 öğrenciye ulaşmış durumda. Kapasite olarak 7 bine kadar alacağız. 237 akademik personelle eğitim sisteme katkı sağlıyor.

Mensuplarına Alman kuruluşlarında staj yapma imkanı vermesini sağlıyor. Merkel ile Libya başta olmak üzere bölgesel konuları ikili ilişkilerimizi görüşeceğiz.

Siyasi hayatından önce bilim insanı olduğunu biliyoruz.18 Nisan 1994 yılında imzalanan gençliğe yönelik anlaşmayı sayın Merkel'in gençlik bakanı olarak imzaladığını biliyoruz.



DOSTLUĞUMUZUN BİR SİMGESİ OLACAK

Türk - Alman Üniversitesi'nin dostluğumuzun bir simgesi olacak. Türkiye olarak üniversite kapasitemizi her alanda çok genişlettik. Üniversite harçlarını biz kaldırdık. Uluslararası öğrenci sayımız her yıl katlanarak devam ediyor.

Türk - Alman Üniversitesi başarılı bir şekilde ortaya konmuş bir projedir. Türk - Alman Üniversitesi'nin başarısı diğer kurulacak uluslararası üniversitelere güzel bir örnektir.

LİBYA AÇIKLAMASI

Son birkaç haftadır yaşadıklarımız Libya için bir turnusol olmuştur. Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz. Libyalı kardeşlerimizin barışı, huzuru ve geleceği için bu zor zamanlarında onların yanında olmayı sürdüreceğiz. (Libya'da) DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleri ile lejyonerlerin palazlanmasını istemiyorsak çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor. 2 bin 400'den fazla kişinin ölümüne, 7 bin 500'den fazlasının yaralanmasına sebep olan bu krizi sonlandırmak en büyük hedefimizdir. Berlin Konferansı'nda olduğu gibi barış, çözüm, kan ve gözyaşının durması için atılan adımları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz.

Almanya Başbakanı Merkel'den İstanbul'da önemli açıklamalar