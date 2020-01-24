Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'den İstanbul'da kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kritik görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Merkel görüşme sonrası Vahdettin Köşkü'nde açıklamalarda bulunuyorlar.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde başladı. Saat 14.45 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kritik görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Merkel görüşme sonrası Vahdettin Köşkü'nde açıklamalarda bulunuyorlar.



Başkan Erdoğan'ın açıkmalarından öne çıkanlar şöyle;

Bugün Merkel ile yoğun ve önemli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldık. İlişkileri daha ileri taşımada kararlıyız.

(Almanya ile) Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve turizm alanlarında mevcut iş birliğimizi daha da ileri taşımakta kararlıyız.

Köklü dostluk ilişkilerinin sürdürülmesinin, Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra bölgemizin de menfaatine olduğu noktasında hemfikiriz.



Libya ve Suriye ile ilgili bölgesel konuları ele aldık.



Libya'da askeri bir çözümün mümkün olmadığını her defasında vurguladık.



Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü üstlenmiş durumdadır.



AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden önce insani bir sorumluluktur.



Hafter'in uzlaşmak gibi bir niyeti olmadığı anlaşıldı.

Libyalı kardeşlerimizi bu zor günlerinde yalnız bırakmamakta kararlıyız.