“En büyük çıkarımız Libya’ya istikrar gelmesi”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Bild Gazetesi’ne yaptığı açıklamada AB’nin mülteci anlaşmasının gereklerini yerine getirmediğini söyledi. Çavuşoğlu, Libya’daki durum ile ilgili de, “Bizim en büyük çıkarımız Libya’da istikrar ve barışın olması. Çünkü orada savaş devam ederse bölge istikrarı tehlikeye girer” dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki mülteciler için vadettiği 6 milyar avronun henüz yarısının dahi tam ödenmediğini söyledi. Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, AB-Türkiye ilişkileri, Suriye ve Libya konusunda değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, AB ile Türkiye arasında imzalanan göç mutabakatında verilen sözlerin tam olarak yerine getirilmediğini belirterek, "AB ne yaptı? AB 2016'nın sonunda ilk 3 milyar avro, 2018'in sonunda diğer 3 milyarı ödeyecekti. 2020'ye geldik ve tam olarak ilk 3 milyarı almadık. Kim şimdi sözünde durmadı?" diye sordu.



SINIRLARI AÇABİLİRDİK

Gümrük Birliği'nin genişletilmesi konusunda verilen sözün de tutulmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "AB katılım müzakeresinde yeni bir başlık açılmadı. Vize serbestisine ilişkin de görevlerin yerine getirilmesi lazım. Her şeye rağmen, Türkiye ile AB arasındaki iyi işbirliğinin bir örneği olduğu için anlaşmayı sürdürmekten yanayız. Sınırlarımızı açabilirdik. Bunu yapma hakkımız vardı, ama yapmadık" dedi. Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyon sonrasında Türkiye karşıtı propaganda yapıldığına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Suriyeli sığınmacıları ülkelerine gönderdiğimizde, biz demografik yapıyı değiştiriyormuşuz. Yerimizde siz olsanız ne yaparsınız? Destek almıyoruz ve bütçemizden 40 milyar avro veriyoruz. Bu her ekonomi için ciddi bir meblağ. Mülteci sorunu sadece güvenlik sorunu değil, özellikle insani sorundur. Bunun siyasi malzeme yapılmaması lazım" değerlendirmesinde bulundu.



SAVAŞ DEVAM EDERSE İSTİKRAR TEHLİKEYE GİRER

BERLIN'DE gerçekleştirilen Libya Konferansı'nı da değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya inisiyatifiyle varılan ateşkesin çok önemli olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, "Türklerin Libya'daki çıkarı nedir?" sorusuna ise şu karşılığı verdi: "Bizim en büyük çıkarımız Libya'da istikrar ve barışın olması. Çünkü orada savaş devam ederse bölgedeki istikrar tehlikeye girer."



RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ BATI'YA ALTERNATİF DEĞİL

ÇAVUŞOĞLU, NATO ile ilişkileri değerlendirirken S-400 tartışmalarına dikkati çekerek, NATO müttefiklerimizden alamadığımız için hava savunma sistemini Rusya'dan aldık. Bu bir seçenek değil, aksine zaruretti" dedi. Türkiye'nin NATO'yu zayıflatacak bir şey yapmayacağını da vurgulayan Çavuşoğlu, "Rusya ile ilişkimiz Batı için ne bir alternatif ne de bir tehdittir" ifadelerini kullandı.