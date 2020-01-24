Erdoğan, Merkel’i kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde sığınmacıların yanı sıra Suriye ve Libya'daki krizlerin ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul edecek. Merkel, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katıldıktan sonra buradan İstanbul'a geçecek. Merkel'in, Erdoğan ile birlikte Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni kampüsünün açılışını yapması bekleniyor. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın davetiyle ekonomi dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek Merkel'in Türkiye'deki sivil toplum temsilcileriyle de buluşması planlanıyor. Merkel-Erdoğan görüşmesinde sığınmacıların yanı sıra Suriye ve Libya'daki krizlerin ele alınması bekleniyor. Merkel, Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırı sonucunda binlerce mültecinin Türkiye sınırına, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya yönelmesi konusunu gündeme getirecek.



LİBYA'DAKİ KRİZ DE GÖRÜŞÜLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinde sığınmacıların yanı sıra Suriye ve Libya'daki krizlerin ele alınması bekleniyor.