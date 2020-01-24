Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da "Koranavirisü" şüphesiyle karantina altına alınan Çinli kadın ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Yolcular tek tek termal kamera ile kontrol edildikten sonra geçişlerine izin veriliyor. Havalimanındaki taramalarda şüpheli vaka yok." dedi. Bakan Koca ayrıca "Çinli turisti özel ambulansla Çin'e gönderdik. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkan ve farklı ülkelerde de görülen koronavirüsü hakkında açıklama yaptı. Bakan Fahrettin Koca, "Virüs koronavirüs ailesinden ve daha önce insanlarda görülmeyen yeni bir alt tip. Bu yüzden ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı meselesi olarak gündemimizde." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs' açıklaması!

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"YENİ BİR ALT TİP"

"Virüs koronavirüs ailesinden ve daha önce insanlarda görülmeyen yeni bir alt tip. Bu yüzden ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı meselesi olarak gündemimizde. Başta havaalanları olmak üzere önlemlerimizi aldık. Virüsün farklı ülkelere yayılması üzerine risk değerlendirme toplantısı yaptık. Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemlerimizi hayata geçirmeye başladık. Hastalıkla alakalı gelişmeleri takip ediyoruz."

"ŞU ANA KADAR ŞÜPHELİ BİR VAKAYA RASTLAMADIK"

Çarşamba gecesinden itibaren Çin'den gelen uçuşlarla ülkemize gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar şüpheli bir vakaya rastlamadık. Büyükçekmece'de hastaneye başvuran bir kişi Vuhan'dan geldiği öğrenilince diğer hastalardan izole edildi. Bununla alakalı birli kirliliği oluştu.

Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte seyahat öyküsü nedeniyle biz bunu şüpheli vaka olarak kabul ettik. Gözlem altına alındı. Hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiç birinde herhangi bir bulguya belirtiye rastlanmadı.

"ZAATÜRRE VE BÖBREK YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİYOR"

Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı, solunum güçlüğü olabiliyor. İleri durumlarda zaatürre ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. DSÖ bulaşma hızının diğer hastalıklara göre oldukça düşük olduğunu açıkladı. Dış ortama dayanıklılığı düşük. Eller sıklıkla yıkanmalı. Herhangi bir bulguda vakit kaybedilmeden bir sağlık kurumuna başvurulmasını istiyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZ PANİĞE KAPILMASIN"

Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı, talebi üzerine bu sabah Çin'e gönderdik. Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da bu kişinin korunmasız yakın temasta olduğu kişileri taramadan geçiriyoruz. Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok.

"ŞÜPHELİ HASTANIN NUMUNELERİNİ DSÖ'NE GÖNDERDİK"

Her türlü virüsten korunmak için hijyen kurallarına uyulması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Virüsün bulaşıcılığı influenzaya göre daha düşük. Şüpheli hastanın numunelerini Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderdik. Dünya Sağlık Örgütü de devamında kendi prosedürüyle hem bize sonu bildirip hem de açıklamış olur."

İşte koronavirüs salgının kaynağı! Pazarda satılan hayvanlar şok etti!