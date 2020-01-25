7 yıl sonra üç kişi tutuklandı

İZMİR'İN Menderes ilçesinde, 2013 yılında çöp konteynerinde bir poşet içerisinde erkek bebek cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, bebeğin annesi, anneannesi ve teyzesi tutuklandı. Bebeğin anneannesi olduğu belirlenen D.Y, bebeği annesi D.Y'nin suda boğduğunu, daha sonra çöp poşetine koyduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bebeğin anneannesi D.Y, annesi D.Y. ve teyzesi E.Y. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.