Almanya’da aile faciası: 6 öl

ALMANYA'NIN Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Rot am See kasabasında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırının aile faciası olduğu ortaya çıktı.



DÜN yerel saat ile 12.45'te İstasyon Caddesi'nde bir lokalde yaşanan olayda öldürülen 6 kişinin de aynı aileden olduğu kaydedildi. Ölenlerin 3 erkek ve 3 kadın olduğu belirtilirken, erkeklerin 36, 65 ve 69 yaşlarında kadınların ise 36, 56 ve 62 yaşlarında olduğu bildirildi. Yaralılar arasında ise 12 ve 14 yaşlarında iki çocuk olduğu kaydedildi.



ÖTE yandan, 26 yaşındaki saldırganın lokali işleten anne ve babasını da öldürdüğü öğrenildi. Yaralılardan birinin durumu da ağır.