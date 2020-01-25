Sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Erdoğan yolda makam aracını durdurarak vatandaşlarla bir süre sohbet eti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne gitti. Erdoğan sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan yolda makam aracını durdurarak vatandaşlarla bir süre sohbet eti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Başkan Erdoğan, aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti
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