Başkan Erdoğan Elazığ'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'dan Elazığ'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da depremde hayatını kaybeden 45 yaşındaki Ayşe Civelek ile 10 yaşındaki Muhammed Salih'in cenaze törenine katıldı. Sonrasında kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Devletimiz tüm imkanlarını tüm kurumlarıyla kullanmayı sürdürecek. Ama yaralı ama canlı, insanımıza ulaşmanın gayreti içindeyiz." dedi.

Başkan Erdoğan Elazığ'da kurtarma çalışmalarını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da, arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı Mustafa Paşa Mahallesi'ne gitti.

Buradaki enkazlarda incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemeleri sırasında çevrede bulunan iki ayrı enkazdan birer vatandaş sağ olarak çıkarıldı. Erdoğan, enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan bir yaralının yanına giderek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi de alan Erdoğan, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından bölgede çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü, bakanların bölgeye hareket ettiğini belirten Erdoğan, AFAD, UMKE, Kızılay, jandarma ve askerin çalışmalarıyla çok sayıda vatandaşın enkazdan sağ olarak çıkarıldığını söyledi.

Depremde 22 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, "Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Bini aşkın yaralımız var, bunlar da hastanelerde, fakat yoğun bakımda olan hasta sayımız çok az. Onlarla ilgili çalışmalarımız da şu anda hastanelerimizde yapılıyor. Kendilerine Rabbimden şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Enkazlardaki kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Arkadaşlarımız cansiperane buralardan aldıkları ses üzerine gidiyorlar ve bunun yanında köpeklerle olsun, bütün teknik cihazlarla olsun, ses dinleme cihazlarıyla olsun bu çalışmaları sürdürüyorlar. İnşallah sonuna kadar da bu gayretle devam edilecek. Bakan arkadaşlarımız sonuna kadar bunun takipçisi olacaklar. Devletimiz tüm imkanlarını tüm kurumlarıyla beraber kullanmayı sürdürecek. Bu gayretler neticesinde de inşallah ama yaralı ama canlı, insanımıza ulaşmanın gayreti içindeyiz." dedi.

FIRSATÇILARA FIRSAT VERMEYİN

Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konu ile ilgili olarak da milletçe ortaya koyduğunuz, koyduğumuz dayanışmaya özellikle teşekkür ediyorum. Fakat bir şeyi burada hatırlatmam lazım, bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara asla bizler kapı aralamayalım. Böyle yok para toplamaydı, şuydu, buydu, devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok. Yani birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir, açıklamaları yaptık, AFAD ile bunlar yapılır, bilemediniz Kızılayımızla bunlar yapılır ve burada toplanarak dağıtılması gereken yerlere de bunlar dağıtılır. Bu fırsat kollayıcılara da fırsat vermeyelim, adımlarımızı buna göre inşallah atalım diyoruz."

"Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullanan Erdoğan, vefat eden vatandaşların ailelerine sabır diledi.

Erdoğan'a, incelemeleri sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki bakanlar da eşlik etti.

AA