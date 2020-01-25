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Başkan Erdoğan, 'daki depremde yaralananları ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları ziyaret etti

25.01.2020, 18:39

Başkan , 'daki depremde yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. 'nde yaralı vatandaşları ziyaret eden Erdoğan, yarılarla bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yaptığı incelemelerinin ardından depremde yaralananları ziyaret etti. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaralı vatandaşları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarılarla bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu arada enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon konuşması ile gündeme gelen UMKE görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Emine Kuştepe de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı.

DHA

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