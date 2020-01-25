  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Binali Yıldırım Manisa’ya geliyor

’ya geliyor

Binali Yıldırım Manisa’ya geliyor
Giriş Tarihi: 25.1.2020

AK Parti Manisa İl Başkanlığının Danışma Meclisi Toplantısı 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Kültür Sitesi Lale Salonunda gerçekleştirilecek. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, danışma meclisine son Başbakan, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katılacağını duyurdu. AK Parti'nin Türkiye'nin en demokratik partisi olduğunun altını çizen Hızlı, tüm partilileri il danışma meclisine davet ederek, bu tarihi güne tanık olmalarını istedi.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Binali Yıldırım Manisa’ya geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN