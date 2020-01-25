Binali Yıldırım Manisa’ya geliyor

AK Parti Manisa İl Başkanlığının Danışma Meclisi Toplantısı 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Kültür Sitesi Lale Salonunda gerçekleştirilecek. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, danışma meclisine son Başbakan, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katılacağını duyurdu. AK Parti'nin Türkiye'nin en demokratik partisi olduğunun altını çizen Hızlı, tüm partilileri il danışma meclisine davet ederek, bu tarihi güne tanık olmalarını istedi.

CÜNEYT HASÇELİK