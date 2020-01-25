Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin olduğu ilk andan bu yana gelişmeleri anbean takip etti. Başkan Erdoğan depremi yerinde incelemek üzere Elazığ'a geldi. Erdoğan depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazesine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 6,8 şiddetinde deprem ile sarsılan Elazığ'a gideceği açıklandı. Bu gelişmeden kısa süre sonra Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçağın Elazığ'a ulaştığı bilgisi geldi.

Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak. Elazığ'da yaşanan ve birçok noktayı etkileyen depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi de yaralandı.

Başkan Erdoğan 6.8'lik depremin vurduğu Elazığ'da

Elazığ'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk eşlik ediyor. Başkan Erdoğan'ı bölge bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı.





İSTANBUL PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Ölü sayısının 22'ye yükseldiği bölgede enkaz altında kalanların kurtarılması için büyük bir titizlikle çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardımlar giderken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da harekete geçti.

İstanbul'daki DEİK 33. Olağan Genel Kurulu programını iptal eden Erdoğan, milletinin yanında durabilmek için Elazığ'a deprem bölgesine gitme kararı aldı.







CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyeti ile birlikte bölgede incelemelerde bulunurken Mevlana Camii'nde depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erdoğan, cenaze namazından sonra açıklama yaptı. Erdoğan, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Cennetinde bizleri buluştursun" dedi.

"KİMSEYİ AÇ VE AÇIKTA BIRAKMAYACAĞIZ"

Depremin büyük bir imtihan olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, "Müslüman olmanın bu noktada teslimiyetin en güzel örneklerini vermişiz. Biz Van depremini yaşadık, Düzce'yi yaşadık, Sakarya'yı yaşadık. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı" ifadelerini kullandı.

Depremden zarar gören yerlerde atılması gereken adımların süratle atılacağını kaydeden Erdoğan, "Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız" dedi. Provokasyonlara karşı uyarıda bulunan Erdoğan, "Kimsenin olumsuz sözlerine kulak asmayın. Bizler sizin hizmetkarıyız. Bu millete hizmet etmenin ne denli büyük bir şeref olduğunu bilenlerdeniz" diye konuştu.

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