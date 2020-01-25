Elazığ’daki deprem Doğu Anadolu’yu salladı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dün akşam 6,8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Başta Doğu illeri olmak üzere, deprem Samsun’dan Niğde’ye, Suriye ve Irak’a kadar hissedildi. Elazığ ile Malatya’da bazı evler yıkılırken, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam 20:55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ne yazık ki Malatya'da 5, Elazığ'da 13 olmak üzere 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Deprem, Doğu illerinin yanı sıra Niğde'den Samsun'a, Irak'tan Suriye'ye kadar geniş bir coğrafyada çok şiddetli şekilde hissedildi. Deprem sonrası bölgede 60'tan fazla artçı sarsıntı daha meydana gelirken, Kandilli Rasathanesi artçıların 1 hafta boyunca sürebileceğini bildirdi.



HASARLI BİNA UYARISI

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise, "Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Hatay, Irak ve Suriye'de de hissedildi" denildi. Ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depremin ardından afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini bildirdi.



3 BAKAN BÖLGEDE

Elazığ'daki deprem sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan bakanların Elazığ'a gitmeleri için acil talimat verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem nedeniyle bölgeye gitti. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Hastanelere başvuran 553 yaralı bilgisi var" dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN: KURUMLARIMIZ GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALMAKTADIR

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu: Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum



'YER KABUĞU KIRILMIŞ OLABİLİR

ELAZIĞ'DA meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra uzmanlardan yorumlar geldi. Prof. Şükrü Ersoy, "Doğu Anadolu'da uzun süreden beri bir deprem yoktu. Beklenen bir depremdi. Bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır. Alüvyon bir zemin üzerinde. Özellikle kırsaldaki evler ciddi zarar görmüş olabilir" ifadelerini kullandı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal ise "Osmaniye'den bile hissedildi. Arada çok büyük uzaklık var. Deprem yıkıcı, bölgenin yapısı iyi değil riskli. Maalesef karamsar bir tablo görünüyor" diye konuştu.



İZMİR'DEN 1 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ YOLA ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulundu. Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşanan deprem nedeniyle Elazığ halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 11 kişilik arama kurtarma ekibimiz yola çıktı. Yüreklerimiz sizinle" diye yazdı.

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