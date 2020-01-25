  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Enkaz altında kaldı cep telefonu ile yerini bildirince kurtarıldı

Enkaz altında kaldı cep telefonu ile yerini bildirince kurtarıldı

Enkaz altında kaldı cep telefonu ile yerini bildirince kurtarıldı

25.01.2020, 11:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020,12:00

Mustafa Paşa Mahallesi'nden de iyi haber geldi. Enkaz altında kalan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi.

KURTARILMA ANI KAMERADA! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Enkaz altında kaldı cep telefonu ile yerini bildirince kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN