Mustafa Paşa Mahallesi'nden de iyi haber geldi. Enkaz altında kalan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi.
25.01.2020, 11:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020,12:00
Mustafa Paşa Mahallesi'nden de iyi haber geldi. Enkaz altında kalan Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi.
Enkaz altında kaldı cep telefonu ile yerini bildirince kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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