Kemalpaşa’da zincirleme kaza

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde, 2 TIR ile servis midibüsünün karıştığı zincirleme kazada, 14 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Ankara Asfaltı Turgutluİzmir yolu Armutlu Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Turgutlu yönüne giden tavuk kesimhanesine işçi taşıyan Serkan Dinçtürk'ün kullandığı servis midibüsü, Fayık Kaya yönetimindeki TIR ve Burhan Ahmet Koyuncu'nun kullandığı TIR ile çarpıştı. Zincirleme kazada 3 sürücü ile midibüsteki yolculardan Şaban Göz (36), Veysel Çetinkaya (49), Nevzat Karsavuran (48), Mesude Şat (52), Erol Gültekin (48), Seher Kahraman (30), Ahmet Tanrıkulu (64), Mevlüt Akalın (40), Ahmet Göz'ün (18) ve 2 işçi daha yaralandı.