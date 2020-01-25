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'da 5,1 büyüklüğünde yeni artçı !

Elazığ'da 5,1 büyüklüğünde yeni artçı deprem!

25.01.2020, 19:43 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020,20:19

 ve 'da artçı bir  meydana geldi. AFAD son depremler bilgilerine göre merkez üssü Elazığ Sivrice olan 5.1 şiddetinde bir artçı deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 15,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AA

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