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‘Şikayet eden de destekleyen de onlar’

‘Şikayet eden de destekleyen de onlar’
Giriş Tarihi: 25.1.2020

İÇİŞLERİ Bakanı Soylu, "Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmamış olsaydık Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu. Bütün bunlar nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızın en temel göstergesidir" dedi. Antalya Belek'te Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada Batı'nın terör örgütleriyle ilişkilerini de eleştiren Soylu, "PKK-Avrupa veya PKK-ABD ilişkisi örtüşüyor mu, elbette ki hayır. Ama şikayet eden de onlar, destekleyen de onlar" açıklamasında bulundu.

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