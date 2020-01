Sükunet sağlanmazsa herkes etkilenir

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile birlikte katıldığı Türk- Alman Üniversitesi’nin yeni binalarının açılış töreninde Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi Uluslararası toplumun Suriye’de düştüğü hataya Libya’da düşmemesi için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, “Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya’daki olaylar tüm Doğu Akdeniz’i etkileyecektir” dedi

Sayın Merkel'i Berlin Konferansı'ndan 5 gün sonra ülkemizde ağırlamaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Yapacağımız görüşmelerde Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri de ele alacağız. Türk Alman Üniversitesi kısa sürede akademik işbirliğimizin lokomotiflerinden biri haline gelmiştir. 2013'te 99 olan öğrenci sayısı 2 bin 385'e ulaştı. Kapasite olarak 7 bine kadar öğrenci alabileceğiz. Türk Alman Üniversitesi'ne her türlü desteği vermeye devam edeceğiz



SEMBOL OLMASINI DİLİYORUM

1,5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk Alman Üniversitesi'nin de Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum. Üniversite sayımızı 76'dan 207'ye, öğrenci sayımızı da 1.6 milyondan 8 milyona çıkardık. Her yıl yurt dışına ciddi miktarda öğrenci gönderiyoruz. Yabancı akademisyenlerin de ülkemize gelmesinin yolunu açıyoruz. Uluslararası öğrenci sayımız, 15 binden 172 bine ulaştı. Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak yükselmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk- Alman Üniversitesinin başarısı, bu anlamda yeni ortak üniversitelerin kuruluş süreçlerinde örneklik teşkil edecektir



AYNI HATAYA DÜŞÜLMEMELİ

İnsanlık olarak terörden İslam düşmanlığına kadar pek çok sorunla karşılaşıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun kimsenin bu sorunlara bigane kalma olasılığı yoktur. Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki olaylar tüm Doğu Akdeniz'i etkileyecektir. DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin tekrar palazlanmasını istemiyorsa çözüm sürecini hızlandırmalıyız. 55 maddeden oluşan barış planı Libya'da siyasi istikrarın yeniden tesisi yolunda önemli bir adım olmuştur. Ancak bu planın başarısı alınan kararların sahada uygulamaya geçirilmesine bağlıdır. Özellikle darbeci Hafter ve destekçileri üzerinde baskı kurulması önem arz ediyor. Dünden bu yana sivil hedeflere yönelik saldırıların artması kimin barıştan kimin ise kan ve gözyaşından yana olduğunu göstermiştir. Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini diliyoruz.



MERKEL: İŞBİRLİĞİMİZ ÖNEMLİ BİR ÖRNEK

AÇILIŞTA konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise buradaki hoca ve öğrencilerin iki ülke ilişkilerine de zenginlik kattıklarını söyledi. Bu diyaloğun siyaset için de önemli olduğunu söyleyen Merkel, "Alman bilim adamları nasyonal sosyalizm döneminde 80 yıl önce Türkiye'ye sığındılar. Türkiye bugün de milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türk Alman Üniversitesi işbirliğimize olağanüstü bir örnek" dedi.



'ASKERİ ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL'

ALMANYA Başbakanı Merkel ile yaptığı ikili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başkan Erdoğan, "Biz Libya'da askeri bir çözümün mümkün olmadığını her fırsatta söyledik. Ulusal mutabakat hükümetine destek vermek bir tercih değil yükümlülüktür" dedi. Merkel ile Suriye ve Libya'daki gelişmeleri değerlendirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Biz her şartta Libyalı kardeşlerimizi bu zor günlerde yalnız bırakmamakta kararlıyız. Libya savaş baronlarına terk edilemeyecek kadar önemli bir ülkedir" diye konuştu. Almanya Başbakanı Merkel de İdlib'de yaşanan insani krize değinerek, "İdlib'den kaçan insanların çadırda bulundukları ve onların durumlarına katkı sağlamak için maddi destek vermeye hazır olduğumuzu söyledik" ifadelerini kullandı