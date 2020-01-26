Başkan Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin'i kabul etti. Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin'i kabul etti.
Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
AA
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