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Başkan Erdoğan'a Cezayir’de resmi karşılama töreni

Başkan Erdoğan'a Cezayir’de resmi karşılama töreni

26.01.2020, 14:33 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020,14:47

Başkan , Cezayirli mevkidaşı 'un davetine icabetle "TUR" ile TSİ 13.35'te Cezayir'e ulaştı. Erdoğan'ı 'na gelişinde Abdulmecid Tebbun tarafından karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle özel uçak "TUR" ile TSİ 13.35'te Cezayir'e ulaştı. Erdoğan'ı Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan'a Cezayir’de resmi karşılama töreni!

Erdoğan ve Tebbun'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Tebbun, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun, törenin ardından bir süre görüştü.

Karşılamada, Cezayir Kültür Bakanı Malika Bendouda, Protokol Müdürü Belkacem Laribi ve Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı.


BAŞKAN ERDOĞAN'A KİMLER EŞLİK EDİYOR?
Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Cezayir'e eşlik ediyor.

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