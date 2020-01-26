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Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar

26.01.2020, 16:55 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020,17:05

Başkan , Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Türkiye Cezayir'in geleceğini kendi geleceğinden ayrı görmemektedir. Ülkemiz ve Cezayir arasındaki geçmişi 5 asra dayanan ortak tarih ve derin kardeşlik ve dostluk bağlarından güç alarak ikili ilişki ve iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımak inancındayız.

Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu, girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir.

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