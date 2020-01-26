Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıkamada "Serbest ticaret anlaşmasının adımını attık." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Cezayir'i dost ve kardeş bir ülkenin olması ötesinde Kuzey Afrika'daki stratejik ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz.

2000'li yılların başından itibaren açılım politikası başlattı. Türkiye - Afrika ortaklık zirveleri bu ilişkilerimizi farklı bir noktaya taşımıştır. Üçüncü zirveyle ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Ticaret Bakanlığımız ve DEİK organizasyonunda İstanbul'da üçüncü forumu gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

Türkiye için Kuzey Afrika olmak üzere tüm kıtayla kucaklaşmanın bir anlamı vardır.

Biz birlikte üretmek, birlikte ilerlemek, birlikte zenginleşmek arzusundayız.

Serbest ticaret anlaşmasının adımını attık.

İstanbul'da Türkiye – Afrika 3. Ekonomi Forumu yapılacak.

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