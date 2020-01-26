Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek. Yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Elazığ'daki 6,8'lik deprem hakkında Erdoğan, "Devletimiz tüm imkânları ile vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek. Yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'dan Elazığ depremi ile ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara sert tepki!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDADIR

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Önceki gece Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem için tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Önceki gece 20:55'te yaşadığımız deprem için bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremde 31 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1607 vatandaşımız da yaralandı. Enkaz altından kurtarılanların sayısı da 45'tir.

Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşların yanına koşmuştur. Her türlü personel, araç, gereç, teçhizat deprem bölgesine ulaştırılmıştır.



HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERİYORUZ

Dün Elazığ ve Malatya'ya itikal ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Kış günü evleri yıkılan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. 36 saattir büyük fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, TSK, Jandarma, tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum.

CEZAYİR SEYAHATİ

Afrika turumuzun ilk durağı olan Cezayir'le 5 asra dayalı tarihe sahibiz. Cezayir geride bıraktığımız yıl zorlu bir süreci başarıyla atlattı.

İş forumu düzenleyeceğiz. Bölgemizdeki güncel gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunacağız

Pazartesi günü Gambiya'yı ziyaret edeceğiz. Ülkemizden cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk resmi ziyaret olması açısından ayrı bir önem arz ediyor.



"ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İLİŞKİLER TARİHİNİN ADETA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR"

Gambiya Afrika'da FETÖ okulunu ilk kapatan ülke olması hasebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Gambiya'nın ardından aynı günün akşamı Senegal'e geçeceğiz. Senegal ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmek amacındayız.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler tarihinin adeta altın çağını yaşıyor. 27 Afrika ülkesini ziyaret ettik. İlk defa gideceğimiz Gambiya ile bu sayıyı 28'e yükselteceğiz.

TİKA başta olmak üzere Maarif Vakfı, Türk Kızılay'ı gibi ülkemizin yüz akı gibi kurumlarla Afrika halkına destek vermeye devam ediyoruz. Karşılıklı saygı, eşitlik, kazan kazan temelinde Türkiye – Afrika ilişkileri her geçen gün güçleniyor.

Her zaman dediğimiz gibi Gitmediğin yer senin değildir… Tüm ülkelerle bağlarımızı tahkim edeceğiz.



SORU-CEVAP

TOKİ'nin yıkılan binalar için çalışma yürüteceğinizi açıklamıştınız? Hasarlı binalar için hasar tespit çalışması başladı mı?

Hasar tespit çalışmalarını Çevre Şehircilik Bakanlığımız sürdürüyor, sürdürecek. Elazığ'da da daha çok köylerde sıkıntı var. Binaların durumu nedir, bunların hasar tespitini yapıp süratle buralardaki yeniden inşa çalışmaları başlatacağız. Yıkılması gerekenler de varsa bunları yıkmak zorundayız. Artçı sarsıntılar durmuyor. Dün akşam Malatya'da 5.1'lik sarsıntıya bizzat yaşayarak şahit oldum. Gecikemeyiz. 3 bakanımız şu an orada, vekillerimiz orada, onları da bıraktık.

SOSYAL MEDYADA DEPREM PROVOKASYONLARI

Depremi siyasi istismar vesilesi yapan, millet can derdindeyken mal derdinde olup fırsat devşirmeye çalışan ve karalama kampanyası yürütenler var. Sosyal medyada aldığımız insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, ahlaksızca. 20 yıldır bu hükümet depreme ne yapmış diyecek kadar.... Ama Bingöl ve Van depremlerinden sonra biz bölgeyi yeniden inşa ettik. Depremi durdurma şansımız var mı? Bunu dünyanın hiçbir ülkenin yapması mümkün değil.

LİBYA VE İDLİB'DEKİ SON DURUM

Hafter darbecidir. Şansölye Merkel'e de söyledim. Bakın şımartıyorsunuz dedim. Kendisi de kabul ediyor. Hafter şu ana kadar hazırlanan sürece destek vermemiştir. Sayın Putin, 'Ben Hafter'i halledeceğim, sen de Sarrac'ı kabul et demiştir. Sağ olsun Sarrac bizim ricalarımızı kırmamıştır. Ama Hafter ne Moskova'da bu sürece uymuştur, ne Berlin'de uymuştur. Böyle birisinden ateşkes noktasında merhamet beklemek mümkün değil.

İdlib'de rejim ihanetine devam ediyor. Bu konuda bizler sürekli Sayın Putin'le ve görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle sivil halkı güvence altına almak istiyoruz. Bütün bunların yanında, kış mevsimine girmiş vaziyetteyiz. Özellikle sınırımızın Suriye tarafında 30-40 kilometre derinlikte briketten inşa edilmiş konutlar yapmayı planladık. Şu anda bunların inşası başladı. Süratle bunları yapıp, 25-30 metrekare ebadında. İstiyoruz ki İdlibli kardeşlerimiz burada barınsınlar, daha ideal olana vardığımızda inşallah onları ciddi anlamda koruma altına almış olalım.