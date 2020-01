Kenetlendik

Devletin tüm kademelerinden sivil toplum kuruluşlarına, belediyelerden vatandaşlara deprem bölgesine toplumun her kesimi, yardım ve arama kurtarma çalışmaları için seferber oldu. Merkez üssü Sivrice olan depremde 29 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi de yaralandı. Depremin olduğu ilk andan itibaren yapılan çalışmalarda 44 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı

Elazığ önceki akşam 6.8 şiddetindeki depremle adeta dehşeti yaşadı. Saat 20.55'te merkez üssü Sivrice olan deprem sonrası onlarca artçı deprem yaşandı. Vatandaşlar depremle beraber panik halinde evlerinden sokaklara çıktı. Bu depremden sadece 13 dakika sonra 5.4, saat 21.17'de 5.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. İlk deprem dahil olmak üzere yaşanan tüm şiddetli artçılar, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya ve Adana gibi iller ve Suriye ile Irak'tan hissedildi.

AFAD 1167 PERSONEL GÖNDERDİ

Yapılan uyarılar nedeniyle hasar gören binalarda yaşayan vatandaşlar, geceyi dışarıda ve yakınlarının evinde geçirdiler. Bazı vatandaşlar da, kentteki spor salonları, park ve bahçeler ile konferans salonlarına sığındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Elazığ deprem bölgesine Sağlık, İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanları intikal etti. Sabaha kadar bölgede incelemelerde bulunan ve çalışmaları koordine eden bakanlar, gelen bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Depremden sonra tüm Türkiye adeta seferber oldu. Hem devlet kurumları hem sivil toplum kuruluşları deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine anında şefkat elini uzattı. Milli Savunma Bakanlığı, yardım malzemeleri ile birlikte Kızılay, AFAD, UMKE, Ankara İtfaiyesi ve AKUT ekiplerini 9 kargo uçağı bölgeye götürdü. Adalet Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma kriz masası oluşturarak gelişmeleri an be an takip etti. İHA ve helikopterlerle hasar tespitleri yapılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayın ardından bölgeye gitti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgeye bin 167 arama kurtarma personeli, 18 arama kurtarma köpeği ve 235 araç sevk edildiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bölgeye toplamda 8 bin 565 çadır, 400 genel maksatlı çadır, 17 bin 188 yatak ve 34 bin 467 battaniye sevk edilmiştir" denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN ELAZIĞ'DA

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan da incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne Ayşe Civelek ve oğlu Muhammet Salih Civelek'in Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazdan sonra açıklama yapan Erdoğan, "Biz geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bütün bunları sabırla aşmasını bildi. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız" dedi. Provokasyonlara karşı uyarıda bulunan Erdoğan, "Kimsenin olumsuz sözlerine kulak asmayın" diye konuştu.



'VATANDAŞLAR YAPILACAK KONUTLARA YERLEŞECEK'



ELAZIĞ'DA meydana gelen 6,8'lik depremin ardından bölgeye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki incelemelerin ardından Malatya'ya geçti.



MALATYA'NIN Doğanyol ilçesinde de incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Vatandaşlar yapılacak konutlara yerleşecek" açıklamasında bulundu.





MUCİZE KURTULUŞLAR

DEPREMİN vurduğu Elazığ'dan kahreden haberler ile mucize haberler peş peşe geldi. Maden ilçesine bağlı Gezin'de enkaz altında kalan üç kişilik Dişli ailesi sağ çıkarıldı. Ailenin 12 yaşındaki oğlu Miraç hastanede hayatını kaybetti. Anne Pınar Dişli'nin ise hamile olduğu öğrenildi.



5 KADIN KURTARILDI

Kalay Apartmanı'nın enkazından dün sabah saatlerinden bu yana 5 kadın kurtarıldı. Ekipler ilk olarak Gülsüm İnce'ye ulaştı. İnce, saat 07.30 sularında enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Saat 09.35 civarında ise bu kez ekipler Hatun Yamış'a ulaştı. Yamış, enkazdan sedye üzerinde çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saat 10.40 civarında ise Yamış'ın kızı Fatma Yamış da enkazdan kurtarıldı. Saat 11.00 sularında ise iki kadın daha enkazdan sağ çıkarıldı.



3 KİŞİLİK DİŞLİ AİLESİ

Elazığ Maden'e bağlı Gezin'de yıkılan Mavi Göl Apartmanı'nın enkazında 3 kişilik Dişli ailesi ile sesli iletişim kuruldu. Çalışmalarını hassas cihazlarla sürdüren ekipler, dinlemenin ardından bir kişinin daha sesini duydu. Ekipler, moloz yığını haline dönüşen enkazda kuyu açarak yaptıkları çalışmanın ardından, Meriç Dişli'ye ulaştı. Depremden 11 saat 15 dakika sonra 08.10'da yaralı olarak çıkarılan depremzede, hastaneye sevk edildi.





9 KİŞİ ARANIYOR

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nın enkazında arama yapan ekipler 8 kişinin cansız bedenine ulaştı, 20 kişiyi ise sağ kurtardı. Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hayat kurtarmada enkaz altından iletişim kurulan cep telefonlarının büyük rolü oldu.





17 SAAT SONRA AZİZE MUCİZESİ

MERKEZ Mustafapaşa mahallesindeki dört katlı Kalay apartmanın enkazı altında kalan Cengiz Çelik kurtarma çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri ile telefonla iletişime geçerek, oğulları Muhammet Faruk, Zeki Ahmet ve eşi Azize Çelik ile birlikte enkaz altında kaldıklarını dile getirdi. Cengiz Çelik'in telefonla yaptığı tarif üzerine aileye ulaşan ekipler ailenin oğullarından birini enkazdan çıkardı. Daha sonra sağlık personelinin telefonla görüştüğü Azize Çelik isimli kadın da, 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı



KEŞİF UÇAĞI BÖLGEDE

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Elazığ'daki depremde hasar tespit faaliyetlerine destek için insanlı keşif uçağının görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA insansız hava aracımızın yanı sıra 1 adet insanlı keşif uçağımız da havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi" denildi.





FAY HATTI UYANMAYA BAŞLADI

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ'da daha önce de bir deprem olmuştu. Bu bölge kritik bir bölge. Çünkü bu bölgede fay hattının gerilimi yüksek... Böyle bir depremin olabileceği bekleniyordu. Doğu Anadolu'da uzun süreden beri deprem yoktu. Bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır. Artçılar olacak.



Prof. Dr. Naci Görür: Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı. Bu fay üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu. Bu deprem fayın hareketlendiğini gösteriyor.

