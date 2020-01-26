Oda TV yazarı Serdar Akinan'dan Elazığ depremi sonrası KRT TV'de AFAD ekibi ve Başkan Erdoğan'a alçak iftira

Serdar Akinan, KRT Tv'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesine gittiği sırada enkaz altından çıkartılan depremzedenin, 1 saat bekletildiğini söyledi. Başkan Erdoğan hakkında çirkin iftiralarda bulunan Akinan, AFAD ve JAK ekiplerinin çalışmalarını da lekelemeye çalıştı.

Başkan Erdoğan hakkında küstah açıklamalarda bulunan Serdar Akinan, kurtarma ekiplerinin fotoğraf vermek için depremzedeyi enkaz altında beklettiklerini söyledi. KRT Tv'de iftira dolu açıklamalarda bulunan Akinan, Başkan Erdoğan hakkındaki küstah açıklamasıyla tepki çekti.



"1 SAAT BEKLETTİLER"

KRT Tv'de skandal iftiralara imza atan Serdar Akinan, "Ekip içeride kaç cenaze olduğunu biliyor, onlar bekletiliyor. Şu dikkatimi çekti; önümdeki kurtarma ekibinde bir bayan vardı, telsizle içeride yaralı bir kadın var çıkarılacak. Oradaki ekip diyor ki; 'bekletin, bekletin.' Ambulanslar bekliyor kapıları açık, buradaki ekip bekliyor. İçerideki bir yetkili kimdir bilmiyorum, oradaki heyetin gelişini koordine ediyor. Cumhurbaşkanı önümden geçti, enkazın önüne geldi. Battaniye indi ve yaralı kadını sedye ile çıkartmaya başladılar. Cumhurbaşkanı geldi, sedye önüne geldi. Bu söylediğim şey 1 saat sürdü. Eğer bu doğruysa, o kadını bir fotoğraf vermek için indirdiyseniz gerçekten inanılmaz" şeklinde konuştu.

Serdar Akinan'dan Başkan Erdoğan hakkında ahlaksız iftira

ODATV İFTİRAYLA OPERASYON BAŞLATTI

Akinan'ın açıklamalarını veren OdaTv, Elazığ depreminde medyanın halkı yanlış bilgilendirdiği ve arama kurtarma çalışmalarında başarısız olunduğu ifadelerine yer verdi. KRT Tv'de konuşan Akinan'ın iftiralarını kullanan OdaTv, haberin devamında Başkan Erdoğan'ın Elazığ depremi hakkındaki açıklamalarını kullandı.





İNSAN HAKLARI BAŞKANI USTA'DAN TEPKİ

Gazeteci Ersoy Dede'nin sosyal medya hesabından tepki gösterdiği iftira dolu açıklamalara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı da cevap verdi. Aynı zamanda Konya Milletvekili olan Dr. Leyla Şahin Usta, "Ersoy Dede Bey, Sn. Cumhurbaşkanımız ile enkaz bölgesindeydik. İnceleme yaparken depremzede vatandaşlarımızla ilgilenirken o an haber geldi ve hep birlikte oraya yönelip çıkarılmasını bekledik. Bu dediğiniz gibi iftiradır ve ayıptır. Kimse merak etmesin tüm imkanlarımızla oradayız" şeklinde bir açıklama yaptı.