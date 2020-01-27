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'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

27.01.2020, 19:39

'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi coronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahade altına alındı. Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Sağlık Müdürlüğü'de coronavirüs şüphesi nedeniyle hastalanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, acil serviste tedbir amaçlı müşahade altına alındı. Hastane personelie hijyen maskesi dağıtıldı. Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.

DHA

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